Калужская область готовится к значительному увеличению объемов производства автомобилей. Губернатор региона сообщил о планах по выпуску новых моделей, включая кроссоверы Haval.

Калужский автопром демонстрирует уверенные шаги к восстановлению. По словам губернатора Владислава Шапши, в ближайшие годы ожидается заметный рост объемов производства автомобилей в регионе, особенно на площадках, ранее принадлежавших Volkswagen.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор сообщил, что в 2024 году местные заводы произвели около 13 тысяч автомобилей. В 2025 году на площадке бывшего завода Volkswagen планируют увеличить производство до более чем 110 тысяч машин. Это стало возможным благодаря перезапуску завода, который обсуждался на протяжении прошлого года, но конкретные модели, которые будут производиться, пока не названы.

Среди потенциальных партнеров, которые могут участвовать в проекте, упоминаются китайские бренды Chery и GAC. Также губернатор подтвердил планы по контрактной сборке кроссоверов Haval на мощностях предприятия "ПСМА Рус". В 2025 году ожидается выпуск около 25 тысяч автомобилей этой марки. В прессе уже появлялись слухи о запуске производства модели Haval M6 и гибридной версии кроссовера H7.

Калужский автомобильный кластер включает примерно тридцать взаимосвязанных предприятий, которые обеспечивают работой около 10 тысяч человек. В начале февраля стало известно о переговорах китайской компании Changan по локализации сборки своих автомобилей в России, рассматривая калининградский завод "Автотор" как основную площадку.