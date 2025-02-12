Согласно данным социологического агентства "Вебер", 44% россиян активно играют в видеоигры. Большинство из них возвращаются к этому занятию несколько раз в неделю.

По последним данным социологического агентства "Вебер", более 40% россиян увлечены видеоиграми. Опрос показал, что большинство игроков возвращаются к своему хобби несколько раз в неделю, что свидетельствует о значительной популярности этого вида досуга в стране.

Исследование показало, что 44% опрошенных россиян играют в видеоигры, в то время как 22% когда-то играли, но оставили это занятие. Среди активных игроков 87% утверждают, что занимаются этим несколько раз в неделю или чаще. По данным опроса, 43% игроков тратят на игры один-два часа в день, 23% — три-четыре часа, а 18% — менее часа. Что касается платформ, 53% предпочитают компьютерные игры, а 43% выбирают мобильные устройства.

Интересно, что более половины игроков (53%) отдают предпочтение однопользовательским играм. Каждый четвертый респондент отметил, что ему интересно играть как в одиночку, так и с другими, в то время как только 9% выбирают мультиплеерные игры. При этом 55% опрошенных, имеющих опыт игры, не играют в видеоигры на иностранных языках.

Среди геймеров 56% пробовали отечественные видеоигры, но только 18% могут назвать их. Более половины респондентов (59%) считают важным поддерживать российские разработки в этой области. Что касается пиратства, 24% респондентов чаще загружают нелицензионные версии игр, 20% покупают лицензионные, а 21% выбирают оба варианта.

Что касается детей, 68% опрошенных с несовершеннолетними детьми заявили, что их дети играют в видеоигры. Две трети родителей (63%) сообщили, что их дети играют ежедневно, чаще всего тратя на это один-два часа (52%). В отличие от взрослых, которые выбирают компьютерные игры, дети предпочитают мобильные развлечения (74%). Большинство родителей (62%) ограничивают время, которое их дети проводят за играми, в то время как 31% выступают против таких ограничений.