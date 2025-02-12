Changan представила характеристики своего нового летающего автомобиля, который сможет взлетать и приземляться вертикально. Ожидается, что он будет оснащен искусственным интеллектом и сможет автономно передвигаться на расстояние до 30 километров.

Changan Automobile раскрыла детали своего летающего автомобиля на брифинге, организованном DeepBlue Auto. Генеральный директор компании Дэн Чэнхао поделился впечатляющими характеристиками устройства, которое обещает изменить представление о городских поездках.

Летающий автомобиль Changan имеет восемь консолей и шестнадцать роторов, что позволяет ему осуществлять вертикальный взлет и посадку. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а дальность полета составляет 30 километров. Это делает его подходящим для коротких перемещений в условиях городского трафика.

Компания планирует инвестировать более 20 миллиардов юаней (по нынешнему курсу это около 260,6 млрд. руб.) в развитие этой технологии в течение следующих пяти лет. Важным шагом стало подписание соглашения с Ehang Intelligent Technology Co., Ltd., что позволит совместно разрабатывать ключевые технологии для летающих автомобилей. Производство нового поколения летающих автомобилей планируют запустить в следующем году, а испытательные полеты должны завершиться к концу текущего года.