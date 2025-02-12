Changan Automobile раскрыла детали своего летающего автомобиля на брифинге, организованном DeepBlue Auto. Генеральный директор компании Дэн Чэнхао поделился впечатляющими характеристиками устройства, которое обещает изменить представление о городских поездках.
Летающий автомобиль Changan имеет восемь консолей и шестнадцать роторов, что позволяет ему осуществлять вертикальный взлет и посадку. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а дальность полета составляет 30 километров. Это делает его подходящим для коротких перемещений в условиях городского трафика.
Компания планирует инвестировать более 20 миллиардов юаней (по нынешнему курсу это около 260,6 млрд. руб.) в развитие этой технологии в течение следующих пяти лет. Важным шагом стало подписание соглашения с Ehang Intelligent Technology Co., Ltd., что позволит совместно разрабатывать ключевые технологии для летающих автомобилей. Производство нового поколения летающих автомобилей планируют запустить в следующем году, а испытательные полеты должны завершиться к концу текущего года.