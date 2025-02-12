Apple выбрала Alibaba для создания новых функций искусственного интеллекта для iPhone в Китае. Этот шаг направлен на улучшение продаж компании на китайском рынке.

Сегодня вечером The Information сообщило о решении Apple отказаться от моделей DeepSeek в пользу сотрудничества с Alibaba. Это решение связано с падением продаж iPhone в Китае, что заставило компанию искать более привлекательные функции для местных пользователей.

Источники утверждают, что Apple начала тестировать различные ИИ-модели от китайских разработчиков в 2023 году. В прошлом году компания выбрала Baidu в качестве основного партнера, но прогресс оказался недостаточным. Сотрудничество с Baidu столкнулось с проблемами, и Apple начала рассматривать альтернативные варианты.

Среди них были Tencent, ByteDance и DeepSeek, однако последний не смог предоставить необходимые ресурсы и опыт для работы с крупными клиентами. В результате Apple сделала выбор в пользу Alibaba, что вызвало резкий рост акций обеих компаний на фондовом рынке. В то же время акции Baidu упали более чем на 4%, что отражает неудачу в их сотрудничестве с Apple.