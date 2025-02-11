Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли не просто замедляется, но и меняет форму
Недавние исследования показали, что внутреннее ядро Земли не только замедляет свое вращение, но и изменяет форму. Эти открытия могут изменить наше понимание процессов, происходящих в недрах планеты.

Исследования, опубликованные в журнале Nature 10 февраля, раскрывают новые аспекты внутреннего ядра Земли. Ученые обнаружили, что его поверхность может менять форму, что ставит под сомнение традиционные представления о статичности этого слоя планеты. Анализ волн землетрясений, проходящих через внутреннее ядро, стал основным инструментом для получения этих данных.

Согласно исследованию, волны землетрясений, которые проходят через внутреннее ядро на глубине около 5150 километров, демонстрируют необычные изменения. Эти отличия указывают на то, что даже твердое внутреннее ядро может подвергаться значительным изменениям в течение коротких временных промежутков. Джон Видейл, сейсмолог из Университета Южной Калифорнии, отмечает, что поток во внешнем ядре, состоящем из расплавленного металла, может перемешивать верхнюю часть внутреннего ядра, что приводит к изменению его топографии.

Внешнее ядро Земли, по сути, представляет собой смесь железа и никеля. Оно окружает твердое внутреннее ядро, состоящее в основном из того же материала. Каждый год небольшая часть этого жидкого внешнего ядра кристаллизуется и добавляется к внутреннему, что приводит к его медленному росту — примерно на один миллиметр в год. Однако на границе между двумя ядрами внутреннее ядро колеблется, находясь у точки плавления. Это объясняет, почему изменения формы могут происходить.

Исследование также показало, что внутреннее ядро вращается неравномерно. Оно вращалось быстрее, чем остальная часть планеты до 2010 года, после чего начало замедляться. Это замедление привело к тому, что внутреннее ядро теперь отстает от общего вращения Земли. Ученые смогли установить, когда конкретные точки на ядре проходили под определенными точками на поверхности планеты, проанализировав данные о землетрясениях, происходивших на Южных Сандвичевых островах.

Используя 168 пар землетрясений, ученые заметили, что волны, проходящие через одно и то же место ядра в разное время, показывают небольшие изменения. Это позволяет делать выводы о динамике и структуре внутреннего ядра. Кроме того, изменения в волнах, которые касаются поверхности ядра, проливают свет на его внешний слой.

С момента первых исследований внутреннего ядра в 1990-х годах ученые обсуждают, вращается ли оно или просто испытывает некоторые сдвиги. Брюс Баффет, геолог из Калифорнийского университета в Беркли, подчеркивает, что это различие может показаться незначительным, но оно имеет важные последствия для понимания процессов, создающих магнитное поле Земли. Затвердевание внутреннего ядра играет ключевую роль в движении тепла в жидком внешнем ядре, что, в свою очередь, создает магнитное поле планеты.

Существует множество теорий о том, что может влиять на внутреннее ядро. Некоторые ученые предполагают, что подземные процессы, такие как «вулканы», выделяющие газ, могут оказывать влияние. Однако Видейл считает, что наиболее вероятным объяснением является перемешивание во внешнем ядре, которое вызывает изменения во внутреннем.

#земля #геология #сейсмология #внутреннее ядро
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam взлетели до 10 тыс. рублей
6
Tesla Cybertruck на автопилоте въехал в столб, не перестроившись в соседнюю полосу
10
Опубликован неофициальный список мобильных устройств Samsung, которые получат One UI 7
+
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
7
Zotac придумала способ продажи видеокарт GeForce RTX 50 реальным покупателям, а не перекупщикам
5
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra первыми получили февральское обновление Android
+
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее RTX 4090 в Passmark
9
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
3
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
5
В Северной Осетии построят новую объездную дорогу за 2,5 млрд млрд рублей вместо старой трассы
1
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Разработчики Kingdom Come Deliverance 2 сделали игру доступнее для всех
2
Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
10
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Hyundai и Kia запретили свои сотрудникам использовать ИИ-ассистента DeepSeek
1
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
13
На Украине газ есть, но его очень трудно извлечь
2
Intel Core Ultra 9 275HX обошёл всех конкурентов в многопоточном тесте PassMark
+

Популярные статьи

БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
6
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
130
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
8
Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
4
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
3
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
9
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
2

Сейчас обсуждают

typym6ek
22:18
Я бы сказал так им и надо, магазу на 3 бухквы и ситилинку зажравшемуся. Цены нормальные сделайте и не нойте.
Российские ритейлеры пожаловались в ФАС на «демпинг» на электронику со стороны маркетплейсов
AFigTebe
22:17
Потому что ИИ перекаверкал статью?
OpenAI обсудила с властями США суть своих претензий к китайскому конкуренту DeepSeek
Георгий Махалов
22:14
Игры на харде будут долго грузиться, для хранения важных файлов и фото/видео альбомов есть облако. Мощнее в моей сборке встроенная графика и оперативка, а спорить что am5 перспективнее в плане апгрейд...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
ark-bak
22:10
Игровой ноутбук на 4060. Ухаха
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
AFigTebe
22:09
А в 10 этого разве не было?
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
Маэстро
22:08
"Подсолнечное масло вскоре может исчезнуть" - как тебе такое могло прийти в твою больную голову?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Евгений Корчагин
22:03
У Су 57 нет характеристик 5-ого покаления это тот же су27, у него нет до сих пор сирийного выпуска а вам не экспертам достаточно красивое кино смонтировать а остальное вы сами дофантозируете
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
MrPegge
22:02
Заходишь на госуслуги, и оказывается что пол года назад у твоей машины были проблемы. Уряяя
На "Госуслугах" появился новый сервис - "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства"
artemuss1990
22:00
Ой прям революция, никогда не было истребителей с ракетами воздух-воздух, только Китай изобрел, наверно другие просто не знали что если имеют ракеты воздух-воздух, то они в «режим зверя» находятся
The War Zone: Китайский истребитель J-20 переходит в «режим зверя» с новыми ракетами
Александр Владимирович
21:43
Тем более в нынешних реалиях и угрозы 3 мировой.Сейчас разработки и возможности должны быть в секрете а не на показ ,чтоб это стало сюрпризом для врага на поле и небе боя... Но хейтерам и диванным екс...
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем