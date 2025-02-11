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Google переименовал Мексиканский залив в Американский
Google изменил название Мексиканского залива на Американский в своем картографическом сервисе, что вызвало широкий резонанс. Это решение обсуждают как в России, так и в других странах.

Недавнее решение Google о переименовании Мексиканского залива в Американский вызвало споры и обсуждения на международной арене. На картах Google Maps в США уже отображается новое название, однако в России залив стал обозначаться с двойным названием: "Мексиканский залив (Американский залив)".

Компания "Яндекс" решила не следовать примеру Google и не переименовывать залив. Они не локализуют свой сервис для пользователей из США, но пользователи смогут находить залив по обоим названиям. Представители "Яндекса" отметили, что их картографический сервис ориентируется на общепринятые названия и учитывает местные особенности, что позволяет использовать синонимы при поиске.

Вопрос о переименовании залива попадает в сферу компетенции Международной гидрографической организации. Эта организация занимается стандартизацией карт и решает споры по наименованиям между государствами. Росреестр подчеркнул, что вопросы наименования географических объектов, которые являются спорными, должны решаться путем переговоров.

С точки зрения ученых, изменения названий географических объектов требуют серьезного обоснования. Борис Кочуров из Института географии РАН отметил, что такое решение должно приниматься Российской академией наук. Он также добавил, что название залива имеет историческую значимость и изменения должны быть тщательно аргументированы. Станислав Лачининский, вице-президент Ассоциации российских географов, указал на то, что береговая линия залива делится почти поровну между США и Мексикой, что делает вопрос о его наименовании особенно актуальным.

Реакция на изменение названия также варьируется в разных странах. Великобритания, например, не собирается применять новое название "Залив Америки" к своей продукции. Британские официальные лица считают, что это название не станет общепринятым в англоязычном мире. В Мексике решение Google также вызвало недовольство. Президент Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что название "Мексиканский залив" имеет историческую и юридическую основу, зарегистрированную в Международной гидрографической организации.

#google #яндекс #международные отношения #мексиканский залив #американский залив
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