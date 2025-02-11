BYD обсуждает создание пула углеродных кредитов с европейскими автомобильными брендами. Это поможет участникам снизить риски штрафов за превышение норм выбросов.

Компания BYD активно участвует в переговорах с европейскими автопроизводителями, стремясь создать пул торговли углеродными кредитами. Эта инициатива направлена на минимизацию штрафов за превышение норм выбросов, которые вступят в силу в 2025 году.

Представитель BYD сообщил, что компания планирует продавать углеродные кредиты другим автопроизводителям, что позволит им избежать значительных финансовых потерь. Альфредо Альтавилла, советник по вопросам Европы, отметил, что переговоры проходят успешно и на данный момент находятся на стадии обсуждения.

Ранее несколько автопроизводителей уже сформировали свои группы для торговли углеродными кредитами. В одной из них участвуют такие компании, как Toyota и Mazda, а в другой — Mercedes-Benz и Polestar. Это сотрудничество позволяет менее успешным производителям компенсировать свои выбросы, покупая кредиты у лидеров рынка.

По новым правилам, автопроизводители должны ежегодно отчитываться перед Европейской комиссией о своих углеродных сделках. Комиссия может запросить дополнительные данные, но не будет вмешиваться в коммерческие условия. Участники пула смогут обмениваться только агрегированными данными, что обеспечивает конфиденциальность.