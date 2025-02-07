Компания X-energy объявила о завершении раунда финансирования на сумму $700 миллионов для разработки своего маломощного ядерного реактора Xe-100. Эти средства помогут ускорить создание нового топлива и запуск первой установки на побережье Мексиканского залива.

Американская компания X-energy активно продвигает свою технологию маломодульных ядерных реакторов (SMR). Недавно она завершила раунд финансирования, который позволит ей ускорить разработку реактора Xe-100, а также создать завод по производству топлива TRISO-X в Теннесси. Этот проект может значительно повлиять на рынок ядерной энергетики в США.

X-energy разрабатывает реактор Xe-100, который будет установлен на производственной площадке UCC Seadrift Operations компании Dow в Техасе. Этот проект, поддерживаемый Программой демонстрации усовершенствованных реакторов Министерства энергетики США, станет первым ядерным реактором, который будет обслуживать промышленную площадку в Северной Америке. Реактор обеспечит электроэнергией с нулевыми выбросами углерода и высокотемпературным паром, что особенно актуально в условиях глобального изменения климата.

Недавний раунд финансирования, завершившийся 6 февраля, привлек внимание таких инвесторов, как Amazon и Segra Capital Management. Общая сумма составила $700 миллионов, что значительно увеличивает финансовые возможности компании. X-energy планирует использовать эти средства не только для разработки реактора, но и для создания завода по производству топлива TRISO-X в Ок-Ридже. Это топливо, разработанное для маломодульных реакторов, обладает высокой эффективностью и безопасностью.

Xe-100, мощностью 80 МВт, предназначен для работы в многоблочных электростанциях с общей мощностью от 320 до 960 МВт. Его модульная конструкция упрощает транспортировку и сокращает время строительства, что делает проект более управляемым с точки зрения затрат. Реактор относится к четвертому поколению высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов и рассчитан на срок службы 60 лет.

Компания также акцентирует внимание на безопасности. Разработка топлива TRISO-X подразумевает использование высокопробного низкообогащенного урана, что обеспечивает более длительные периоды эксплуатации и возможность применения пассивных систем безопасности. Топливо состоит из частиц, окруженных несколькими защитными слоями, что предотвращает утечку радиоактивных материалов.

Amazon и X-energy также сотрудничают с целью ввода в эксплуатацию более пяти гигаватт новых энергетических проектов по всей территории США к 2039 году. Ожидается, что сотрудничество приведет к стандартизации моделей развертывания и финансирования ядерных проектов.