Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно появился в бенчмарке Geekbench, но результаты оказались неутешительными. Одноядерный и многоядерный тесты показали значительное отставание от предыдущей модели i9-14900K.

Недавние тесты нового процессора Intel Core i9-15900K на платформе Geekbench привлекли внимание, однако результаты оказались ниже ожиданий. Несмотря на надежды на улучшение производительности по сравнению с предшественником, данные тестов не оставляют поводов для оптимизма.

Core i9-15900K набрал всего 2279 баллов в одноядерном и 11690 в многоядерном тестах. Эти цифры выглядят разочаровывающе, особенно когда сравниваются с показателями i9-14900K, который демонстрирует значительно лучшие результаты. Например, i9-14900K может похвастаться одноядерным результатом почти в 3000 баллов и многоядерным — около 20000. Разница в производительности вызывает вопросы о реальных возможностях новинки.

Согласно имеющимся данным, процессор имеет 24 ядра и 32 потока, а также кэш L2 и L3 объемом 8 МБ и 36 МБ соответственно. Сокет у обоих процессоров идентичен — LGA 1700. Это наводит на мысль, что новый процессор может быть неправильно идентифицированным образцом i9-14900K. Действительно, часто в процессе тестирования Intel использует разные номера моделей для предсерийных образцов, что может привести к путанице.

Кроме того, спецификации Core i9-15900K совпадают с i9-14900K. Обе модели относятся к архитектуре Raptor Lake и имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1. В то время как предполагаемые чипы следующего поколения Arrow Lake будут иметь другой идентификатор, что также указывает на то, что i9-15900K не является полноценным преемником.

Частоты нового процессора также вызывают сомнения. Базовая тактовая частота составляет всего 800 МГц, а максимальная — 4,8 ГГц. Для сравнения, i9-14900K способен разгоняться до 5,8 ГГц. Эти показатели негативно сказываются на общей производительности и могут объяснить неудачные результаты в тестах.

Тестирование проводилось на материнской плате JGINYUE B760I Snow Dream, которая поддерживает формат ITX и сокет LGA 1700. Хотя эта плата может быть вполне адекватной для большинства задач, она не является флагманским решением для высокопроизводительных процессоров. Возможно, это также сказалось на итоговых результатах тестирования.

С учетом всех этих факторов не стоит ожидать скорого выхода нового семейства процессоров Intel. Компания, похоже, сосредоточилась на разработке следующего поколения, которое получит название Core Ultra Series 2. В текущих условиях Intel не собирается представлять новые модели, что оставляет потребителей в ожидании.

В целом, появление Core i9-15900K в Geekbench поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Учитывая разочаровывающие результаты и неопределенность вокруг идентификации процессора, пользователям стоит быть осторожными с ожиданиями. Возможно, Intel в ближайшее время предложит более ясную картину о своих планах по выпуску новых процессоров, но пока ситуация остается туманной.