Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что Россия сможет сохранить свои базы в стране, если это будет выгодно для Сирии. Он также отметил, что в политике нет постоянных врагов, что открывает возможности для восстановления отношений с Москвой.

Новые власти Сирии обозначили условия, при которых Россия сможет сохранить свои военные базы на территории страны. Глава Минобороны Мурхаф Абу Касра в интервью заявил, что решение зависит от выгодности для Сирии.

Абу Касра уточнил, что если присутствие российских войск в Тартусе и Хмеймиме принесет пользу, то Дамаск не будет против. Он также прокомментировал российские удары по повстанцам, отметив, что в политике нет постоянных врагов. Это высказывание подчеркивает гибкость сирийского руководства в вопросах внешней политики.

Журналисты поинтересовались, поднимался ли вопрос выдачи бывшего президента Башара Асада. Абу Касра подтвердил, что эта тема обсуждалась во время первого визита российской делегации после смены власти. Он отметил, что Асад не ожидал возможности достичь соглашения с Россией, однако теперь отношения могут быть восстановлены с акцентом на интересы Сирии.

Кремль также подтвердил, что продолжит диалог с новыми властями по всем вопросам, включая судьбу военных баз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах продолжать контакты. Однако, по информации Bloomberg, диалог сталкивается с трудностями из-за вмешательства Турции, которая пытается помешать российскому присутствию в Сирии. Высокопоставленные турецкие чиновники выразили сомнения относительно будущего российских баз, учитывая поддержку, которую Россия оказывала режиму Асада.