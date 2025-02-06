"ВТБ авто" показал, что 55% россиян готовы приобретать автомобили через интернет. Однако высокие цены остаются основной проблемой для покупателей

В России наблюдается растущий интерес к онлайн-покупке автомобилей. Опрос, проведенный "ВТБ авто", выявил, что более половины респондентов готовы совершать такие сделки через интернет.

Согласно результатам опроса, 35% участников рассматривают покупку машины в кредит, в то время как 65% предпочитают использовать собственные средства. Большинство респондентов (48%) планируют потратить от 1,5 до 3 миллионов рублей на автомобиль, а треть опрошенных не готова расстаться с суммой более 1,5 миллиона. Лизинг и аренда остаются популярными альтернативами: 75% знают о лизинге, а 63% — об аренде. Проблемы, с которыми сталкиваются покупатели, включают высокие цены (50%), длительный поиск подходящей машины (46%) и навязывание дополнительных услуг (43%).

Генеральный директор "ВТБ авто" Сергей Медынский отметил, что дистанционная покупка автомобилей станет нормой в ближайшие годы, предсказывая рост онлайн-продаж.