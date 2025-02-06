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Система управления воздушным движением в США столкнулась с критической нехваткой персонала
Система управления воздушным движением США на грани краха из-за нехватки персонала, что ставит под угрозу безопасность пассажиров. Федеральное управление гражданской авиации ускоряет набор сотрудников, но ситуация остается напряженной.

Система управления воздушным движением в США переживает серьезный кризис из-за многолетней нехватки кадров. По данным CNN, сотрудники системы управления воздушным движением работают в условиях повышенного стресса, что ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приняло меры для решения проблемы. В 2024 году ведомство ускорило процесс набора новых сотрудников, и уже удалось привлечь 2000 квалифицированных кандидатов. Вместе с тем, в это самое время 1100 диспетчеров одновременно вышли на пенсию или уволились, что лишь усугубило ситуацию. Ключевые объекты воздушного движения по-прежнему испытывают нехватку кадров.

Национальная ассоциация авиадиспетчеров США предупреждает, что даже при увеличении темпов набора потребуется от восьми до девяти лет для полного заполнения вакансий. Это создает дополнительные риски, особенно в свете инцидента 1 февраля, когда система оповещения о воздушных миссиях (NOTAM) временно вышла из строя.

#сша #авиация #безопасность #воздушное движение #нехватка персонала
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