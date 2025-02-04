Дональд Трамп ищет пути решения проблемы с TikTok, рассматривая возможность его покупки через новый Фонд благосостояния США.

В последние дни президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о TikTok, популярном приложении, принадлежащем китайской компании ByteDance. После временной отсрочки, предоставленной приложению, Трамп объявил о создании Фонда национального благосостояния, который может сыграть ключевую роль в судьбе TikTok в стране.

На церемонии подписания указа о создании фонда Трамп отметил, что новая структура может стать потенциальным покупателем TikTok.

Популярное приложение для социальных сетей было запрещено в США Законом о защите американцев от контролируемых иностранным противником приложений (PAFACA), который указывает его право собственности как основное препятствие для работы в США.

С момента введения запрета в США возникали слухи о возможных покупателях TikTok, однако ни одно из предложений не дало результатов. Трамп обозначил 75-дневный срок, в течение которого приложение сможет продолжать работу, но в начале апреля оно может быть заблокировано. Это создает давление на правительство США и потенциальных инвесторов, чтобы найти решение.

В числе компаний, которые обсуждаются как возможные покупатели, упоминаются Microsoft и Oracle. Трамп также подчеркнул, что ведет переговоры с несколькими сторонами, что может ускорить процесс. В то же время, Apple удалила TikTok из своего App Store в США.