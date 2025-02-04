Слухи о разработке консоли Steam от Valve продолжают циркулировать в сети. Ожидается, что новое устройство будет соперничать с PS5 и Xbox Series.

В последние месяцы в интернете активно обсуждают возможное создание консоли Steam от компании Valve. Информация о разработке появилась в конце прошлого года и вызвала интерес у геймеров и технических экспертов. Утверждают, что новое устройство станет серьезным конкурентом для популярных консолей, таких как PS5 и Xbox Series.

Недавние сообщения от технического инсайдера eXtas1s добавили масла в огонь. Он поделился в социальных сетях информацией о том, что консоль Steam будет оснащена современными технологиями и сможет предложить пользователям уникальный опыт. В частности, инсайдер упомянул о сотрудничестве Valve с AMD и использовании ее технологий RDNA 4, что может значительно повысить производительность устройства.

Тем не менее, Valve пока не подтвердила эти слухи. В то же время, активное обсуждение в социальных сетях свидетельствует о растущем интересе к новинке.