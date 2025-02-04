Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания не собирается подавать в суд на DeepSeek. Вместо этого OpenAI сосредоточится на разработке новых продуктов и адаптации к изменениям на рынке.

На недавней пресс-конференции в Токио Сэм Альтман, руководитель OpenAI, подтвердил, что компания не намерена инициировать судебные разбирательства против DeepSeek. Это заявление сделано на фоне выхода новой модели ИИ от DeepSeek с открытым исходным кодом, что создало определенную напряженность на рынке.

Альтман отметил, что OpenAI продолжит фокусироваться на создании качественных продуктов и использовании своих модельных возможностей для достижения лидерства в сфере искусственного интеллекта. В ответ на действия DeepSeek, он также упомянул о необходимости разработки другой стратегии с открытым исходным кодом. На мероприятии Reddit, прошедшем 31 января, директор по продуктам OpenAI Кевин Вайль добавил, что компания рассматривает возможность открытия исходного кода для старых моделей, что может помочь привлечь больше разработчиков и улучшить взаимодействие с сообществом.