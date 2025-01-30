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ASUS заявила, что повреждения видеокарт из-за механизма Q-Release не влияют на функциональность
ASUS ответила на сообщения о повреждениях графических процессоров, вызванных механизмом Q-Release на материнских платах. Компания утверждает, что износ незначителен и не влияет на функциональность.

В последнее время пользователи начали сообщать о повреждениях графических процессоров, связанных с использованием механизма Q-Release на материнских платах ASUS серии 800. Эти сообщения вызвали беспокойство среди клиентов, и компания решила прокомментировать ситуацию, предоставив свои выводы и рекомендации.

ASUS выпустила заявление, в котором подробно описала результаты своих внутренних тестов механизма Q-Release. Компания утверждает, что при правильном использовании данный механизм вызывает лишь незначительные царапины на графических процессорах и материнских платах. По словам представителей ASUS, признаки износа могут проявляться при постоянном использовании, но они не влияют на функциональность оборудования.

Руководство ASUS по использованию Q-Release

В своем заявлении ASUS отметила, что механизмы PCIe, включая Q-Release, могут оставлять следы использования после многократного подключения и отключения. Тем не менее, компания подчеркивает, что это нормально для любого типа карты расширения. ASUS провела 40 тестов на вставку и извлечение, и в результате не обнаружила никаких повреждений, которые могли бы повлиять на работу устройств.

Тем не менее, компания признает, что если пользователи не следуют инструкциям по установке и извлечению, это может привести к дополнительному износу. ASUS рекомендует минимизировать усилия при работе с Q-Release и избегать чрезмерного давления. В случае возникновения проблем, компания готова взять на себя ответственность за определенные случаи, но не уточняет, касаются ли эти случаи повреждений графических процессоров или только материнских плат.

Некоторые пользователи выразили сомнения в заявлениях ASUS. Они утверждают, что повреждения, которые они обнаружили, не выглядят как обычный износ. В частности, в некоторых случаях наблюдаются более серьезные повреждения интерфейса PCIe, которые не могут быть объяснены лишь незначительными царапинами. ASUS, в свою очередь, называет такие случаи ошибками пользователей, что создает дополнительное напряжение между компанией и клиентами.

В условиях растущего недовольства пользователей возникает необходимость в независимом расследовании. Это поможет выяснить, действительно ли повреждения связаны с ошибками пользователей или с возможными дефектами в конструкции Q-Release. ASUS пообещала поддерживать связь с клиентами и предоставлять помощь в случае возникновения вопросов.

На данный момент пользователи, использующие материнские платы ASUS с механизмом Q-Release, могут не беспокоиться, если будут следовать рекомендациям компании. ASUS уверяет, что при соблюдении инструкций риск повреждения минимален. Однако, учитывая текущие сообщения о повреждениях, ситуация требует внимательного рассмотрения.

#видеокарты #asus #материнские платы #графические процессоры #q-release
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