GOG представил новую инициативу под названием Dreamlist, позволяющую пользователям голосовать за классические игры, которые они хотят видеть обновленными. Эта программа станет частью более широкой миссии по сохранению старых игр на платформе.

Платформа GOG, известная своей приверженностью к возрождению классических игр, запустила новую программу Dreamlist. Эта инициатива дает возможность пользователям выразить свои предпочтения относительно старых игр, которые они хотели бы видеть в обновленном виде.

Dreamlist представляет собой своего рода обновление традиционного списка пожеланий, где игроки могут голосовать за игры, требующие переоснащения для современных платформ. Эта программа является частью более обширной GOG Preservation Program, которая нацелена на поддержку и обновление игр, заброшенных их разработчиками. Пользователи могут ожидать улучшений, таких как поддержка высоких разрешений, современных контроллеров и облачных сохранений.

GOG, изначально известный как Good Old Games, начал свою деятельность с продажи классических ПК-игр. Теперь Dreamlist позволяет игрокам активно участвовать в процессе сохранения их любимых игр. Обратная связь от сообщества может помочь GOG определить, какие проекты имеют наибольший интерес, что в свою очередь может побудить владельцев прав на игры принять меры для их обновления.

Тем не менее, популярность игры в Dreamlist не гарантирует ее переиздание. Сохранение классических игр связано с множеством сложностей, включая вопросы прав на публикацию и технические проблемы. Несмотря на это, голос сообщества может оказать значительное влияние и повысить шансы на возвращение любимых игр на рынок. Узнать больше о Dreamlist и проголосовать можно на сайте GOG.