Пэт Гелсингер, экс-глава Intel, считает, что реакция рынка на стартап DeepSeek неверна. Он утверждает, что снижение цен на технологии ИИ только расширит рынок, а не уменьшит спрос на процессоры.

Мы уже сообщали, что недавний запуск стартапа DeepSeek, который представил новый ИИ-помощник, вызвал бурю на фондовом рынке. Массовая распродажа акций технологических компаний, включая Nvidia, привела к потере почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. Однако бывший генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, не согласен с мнением инвесторов и считает, что текущая реакция на события не отражает истинную картину.

Гелсингер в своем посте на LinkedIn указал на три ключевых аспекта, которые, по его мнению, игнорирует рынок.

Первый момент касается снижения стоимости вычислительных ресурсов. Он утверждает, что это не сокращает рынок, а наоборот, расширяет его. История знает примеры, когда доступность технологий, таких как персональные компьютеры и мобильные устройства, приводила к резкому росту интереса и внедрения новых решений. Гелсингер подчеркивает, что более доступный ИИ станет основой для интеграции в большее количество приложений.

Второй аспект — инжиниринг в условиях ограничений. DeepSeek столкнулся с экспортными ограничениями и недостатком ресурсов, но смог создать конкурентоспособное решение. Это напоминает опыт пионеров в области компьютерных наук, которые часто добивались лучших результатов, работая в условиях жестких ограничений.

Третий момент касается открытости в разработке. Гелсингер считает, что переход к закрытым моделям ИИ подавляет инновации. Открытые экосистемы, как это было с Linux и USB, способствуют лучшим результатам и большему внедрению технологий. Он отмечает, что подход DeepSeek служит напоминанием о важности совместной работы в сфере ИИ.

Гелсингер не одинок в своих оценках. Другие аналитики также считают, что распродажа акций была преувеличенной. Например, старший портфельный менеджер в Synovus Trust Company, Дэниел Морган, подчеркивает, что настоящие деньги в ИИ связаны с производством чипов для центров обработки данных.

Напомним, что Пэт Гелсингер поддержал и положительно отозвался о модели R1 от DeepSeek.