NVIDIA столкнулась с потерями в 590 миллиардов долларов после новостей о DeepSeek. Это падение стало крупнейшим в истории американских финансовых рынков.

Понедельник стал черным днем для NVIDIA, когда акции компании упали на 16,86%, что привело к колоссальным потерям. Рыночная стоимость компании снизилась до 2,90 триллионов долларов, что является значительным ударом по имиджу технологического гиганта.

Указанное падение на 590 миллиардов долларов установило новый антирекорд для американского рынка, превысив предыдущие потери, такие как 279 миллиардов долларов в сентябре прошлого года.

В ответ на тревоги инвесторов NVIDIA выпустила пресс-релиз, в котором указала, что успех китайского DeepSeek подчеркивает необходимость в большем количестве чипов для поддержки растущего спроса на их технологии. DeepSeek использует лишь малую долю своих возможностей, задействуя 2000 чипов H800, что оставляет простор для увеличения объемов производства.

Представитель NVIDIA отметил, что достижения DeepSeek показывают, как можно использовать доступные технологии для создания новых моделей. В компании уверены, что этот прорыв создаст новые рабочие места для производителей графических процессоров, что будет способствовать развитию экономики США.