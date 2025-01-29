DeepSeek представила свою модель ИИ R1, которая быстро завоевала популярность на фоне падения акций Nvidia. Эта модель, разработанная за два месяца с использованием 2000 графических процессоров NVIDIA H800, обошлась компании в 5,5 миллионов долларов.
R1 показала результаты, сопоставимые с ведущими мировыми системами, которые требуют миллиардных вложений в инфраструктуру. Пэт Гелсингер, ранее возглавлявший Intel, поддерживая DeepSeek, отметил, что это событие подчеркивает важность доступности технологий для широкой аудитории.
Гелсингер также выступил в защиту DeepSeek, утверждая, что открытые экосистемы, такие как эта, могут изменить правила игры в области ИИ. Он считает, что компании с закрытым исходным кодом создают ненужные барьеры для внедрения инноваций. DeepSeek, по его мнению, может помочь разрушить эти преграды и сделать ИИ доступным для большего числа пользователей.
Стартап Gloo, в котором работает Гелсингер, уже использует R1 для разработки сервиса Kallm, который будет предлагать чат-ботов и другие ИИ-услуги. Он подчеркнул, что открытые исходные коды позволят их команде создать уникальный продукт.
Гелсингер также отметил, что высококачественный ИИ должен быть доступен в повседневной жизни. Он хочет видеть лучшие технологии в своих устройствах, таких как смарт-кольца и слуховые аппараты. Он уверен, что успех в этой области возможен не только благодаря финансам, но и благодаря креативности разработчиков.
Бывший генеральный директор Intel, призвал западных разработчиков обратить внимание на достижения китайских компаний в области открытых экосистем, которые могут стать примером для подражания.