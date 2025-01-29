Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер поддерживает запуск модели R1 от DeepSeek, которая обещает сделать ИИ более доступным.

DeepSeek представила свою модель ИИ R1, которая быстро завоевала популярность на фоне падения акций Nvidia. Эта модель, разработанная за два месяца с использованием 2000 графических процессоров NVIDIA H800, обошлась компании в 5,5 миллионов долларов.

R1 показала результаты, сопоставимые с ведущими мировыми системами, которые требуют миллиардных вложений в инфраструктуру. Пэт Гелсингер, ранее возглавлявший Intel, поддерживая DeepSeek, отметил, что это событие подчеркивает важность доступности технологий для широкой аудитории.

Гелсингер также выступил в защиту DeepSeek, утверждая, что открытые экосистемы, такие как эта, могут изменить правила игры в области ИИ. Он считает, что компании с закрытым исходным кодом создают ненужные барьеры для внедрения инноваций. DeepSeek, по его мнению, может помочь разрушить эти преграды и сделать ИИ доступным для большего числа пользователей.

Стартап Gloo, в котором работает Гелсингер, уже использует R1 для разработки сервиса Kallm, который будет предлагать чат-ботов и другие ИИ-услуги. Он подчеркнул, что открытые исходные коды позволят их команде создать уникальный продукт.

Гелсингер также отметил, что высококачественный ИИ должен быть доступен в повседневной жизни. Он хочет видеть лучшие технологии в своих устройствах, таких как смарт-кольца и слуховые аппараты. Он уверен, что успех в этой области возможен не только благодаря финансам, но и благодаря креативности разработчиков.

Бывший генеральный директор Intel, призвал западных разработчиков обратить внимание на достижения китайских компаний в области открытых экосистем, которые могут стать примером для подражания.