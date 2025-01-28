Проект Parcae, секретная спутниковая программа США, оставался засекреченным более 30 лет. Эта система предоставила американским военным уникальные возможности для электронного подслушивания во время Холодной войны.

Из западных СМИ стало известно, что во времена Холодной войны в США запустили секретный проект, который обеспечил значительное преимущество в области военной разведки. Parcae, система спутникового наблюдения, действовала на протяжении трех десятилетий, оставаясь одним из самых охраняемых в США секретов своего времени.

К началу 1970-х годов мир наблюдал за нарастающей мощью советского флота, что крайне беспокоило США, и американские военные начали задумываться о своих возможностях в области наблюдения. Развертывание советских атомных крейсеров класса «Киров» стало для них крайне неприятным фактом. Отмечается, что некий Ли М. Хаммарстром, инженер-электрик, работавший над проектами того времени, отметил, что существующая система наблюдения в США не справлялась с новыми вызовами. Программа ELINT Poppy, хоть и полезная, не могла обеспечить быструю обработку данных, что создавало уязвимости в военной стратегии.

В ответ на эти проблемы возникла идея системы Parcae. Эта программа, запущенная в 1976 году, стала первой орбитальной системой электронной разведки, способной быстро обрабатывать и передавать данные. Она использовала ранние мини-компьютеры для анализа огромного объема сигналов, что значительно ускоряло процесс получения информации. Спутники Parcae могли обрабатывать данные в реальном времени, что позволяло командующим ВМС США получать актуальную информацию для принятия решений.

На протяжении многих лет существование Parcae оставалось тайной. Лишь в июле 2023 года Национальное разведывательное управление (NRO) подтвердило его существование, выпустив краткое заявление. За годы работы программы она была известна под различными псевдонимами, такими как White Cloud и Classic Wizard. В 2008 году проект официально завершил свою деятельность, но его наследие продолжает влиять на современные американские военные технологии.

Способность Parcae к быстрой обработке данных позволила американцам создать систему, которая могла реагировать на угрозы в считанные минуты. Командиры ВМС США получили возможность не только получать информацию, но и визуализировать ее на картах, что значительно улучшало оперативную эффективность.

Под руководством отставного капитана ВМС Артура Колльера, система Parcae достигла новых высот в области разведки. Она не только обнаруживала сигналы, но и обеспечивала их быструю передачу к конечным пользователям. Это требовало улучшений на всех уровнях, от спутников до терминалов, которые использовались для анализа данных. Прототипы терминалов, разработанные в рамках программы, стали важными инструментами для аналитиков, позволяя им быстро реагировать на возникающие угрозы.

Внедрение системы Parcae также способствовало созданию удобных для пользователя интерфейсов, которые значительно упростили процесс анализа данных. Инженеры и конечные пользователи работали вместе, чтобы разработать технологии, которые отвечали требованиям времени. Это сотрудничество привело к созданию системы, которая не только удовлетворяла потребности разведки США, но и оставила значительное наследие в области военной технологии.