Разработчики Marvel Rivals, по слухам, внедряют поддельных персонажей в игру для борьбы с утечками информации. Эта практика вызывает споры среди игроков и инсайдеров.

Вокруг Marvel Rivals сложилась интересная ситуация. В социальных сетях и на форумах обсуждают слухи о том, что разработчики добавляют фальшивых героев в файлы игры, чтобы выявить тех, кто сливает информацию.

Обсуждение началось в Discord-канале Marvel Rivals Leak, где инсайдер Keone сообщил, что NetEase внедрила поддельные персонажи для борьбы с утечками. Он опубликовал список таких героев, утверждая, что они не появятся в игре. Эта информация вызвала бурные обсуждения среди игроков и инсайдеров.

Другой участник команды X0X Leaking Team, известный как zvis_ceral, поддержал эту теорию, но добавил, что это не окончательное подтверждение. Он отметил, что наличие фальшивых героев в коде может говорить о том, что разработчики действительно пытаются запутать тех, кто преднамеренно занимается сливом утечек. Однако он также задался вопросом, насколько это эффективно, ведь настоящие персонажи все равно должны быть в коде и могут быть раскрыты до их официального анонса.

Скептики, такие как инсайдер Том Хендерсон, не верят в эту теорию. Он считает, что фальшивые персонажи могут остаться в коде после изменений в разработке, а не быть частью какого-то хитроумного плана.

Вышеизложенная ситуация поднимает важные аспекты о том, как разработчики управляют информацией и какие методы используют для защиты своих проектов.