PowerColor, один из ключевых партнеров AMD, пополнил свой ассортимент новыми графическими процессорами, представленными на выставке CES. Модели RX 9070 XT Hellhound и Reaper привлекли внимание благодаря своему дизайну и функциональности, хотя их спецификации пока не раскрыты.
PowerColor анонсировал две версии графических процессоров RX 9070 XT, которые должны поступить в продажу в марте. Hellhound и Reaper имеют схожую конструкцию с тремя вентиляторами и занимают 2,5 слота. Hellhound выделяется классическим, но стильным оформлением, где на двух вентиляторах изображен логотип Hellhound, а на среднем вентиляторе — новый логотип PowerColor.
Reaper, в свою очередь, имеет более округлые формы и отличается простым, но аккуратным дизайном. Обе карты предлагают четыре порта: три DisplayPort и один HDMI. Хотя спецификации обеих моделей еще не опубликованы, предполагается, что Hellhound будет иметь более высокие тактовые частоты Boost по сравнению с Reaper.
На данный момент на официальном сайте PowerColor доступна только версия Red Devil для RX 9070 XT, которая считается самой быстрой в линейке. Однако пользователи ожидают появления Hellhound и Reaper, так как интерес к новым графическим процессорам остается высоким.
AMD пока не предоставляет детальную информацию о характеристиках новых карт. По словам представителей компании, они работают над программным обеспечением для оптимизации производительности RX 9000. Это задерживает официальные анонсы, и пользователям придется подождать, прежде чем они смогут оценить возможности новых графических процессоров.