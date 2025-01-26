Компания PowerColor представила две новые модели графических процессоров AMD Radeon RX 9070 XT.

PowerColor, один из ключевых партнеров AMD, пополнил свой ассортимент новыми графическими процессорами, представленными на выставке CES. Модели RX 9070 XT Hellhound и Reaper привлекли внимание благодаря своему дизайну и функциональности, хотя их спецификации пока не раскрыты.

PowerColor анонсировал две версии графических процессоров RX 9070 XT, которые должны поступить в продажу в марте. Hellhound и Reaper имеют схожую конструкцию с тремя вентиляторами и занимают 2,5 слота. Hellhound выделяется классическим, но стильным оформлением, где на двух вентиляторах изображен логотип Hellhound, а на среднем вентиляторе — новый логотип PowerColor.

Reaper, в свою очередь, имеет более округлые формы и отличается простым, но аккуратным дизайном. Обе карты предлагают четыре порта: три DisplayPort и один HDMI. Хотя спецификации обеих моделей еще не опубликованы, предполагается, что Hellhound будет иметь более высокие тактовые частоты Boost по сравнению с Reaper.

На данный момент на официальном сайте PowerColor доступна только версия Red Devil для RX 9070 XT, которая считается самой быстрой в линейке. Однако пользователи ожидают появления Hellhound и Reaper, так как интерес к новым графическим процессорам остается высоким.

AMD пока не предоставляет детальную информацию о характеристиках новых карт. По словам представителей компании, они работают над программным обеспечением для оптимизации производительности RX 9000. Это задерживает официальные анонсы, и пользователям придется подождать, прежде чем они смогут оценить возможности новых графических процессоров.