NVIDIA анонсировала обновление для видеокарт серии RTX 40, которое улучшает генерацию кадров с помощью ИИ. Новая версия DLSS 3 обеспечит заметное повышение производительности в играх.

NVIDIA продолжает развивать свою технологию DLSS, и недавно Джейкоб Фриман, сотрудник компании, сообщил о значительном обновлении для видеокарт серии GeForce RTX 40. Это обновление, основанное на искусственном интеллекте, обещает улучшить генерацию кадров, что в свою очередь должно повысить общую производительность игр на этих видеокартах более чем на 10%.

Новая модель генерации кадров работает путем создания дополнительного кадра между двумя отображаемыми, что позволяет плавно увеличивать частоту кадров. Однако стоит отметить, что это решение отличается от технологии многокадровой генерации, которая будет доступна только на видеокартах следующего поколения RTX 50. Последняя сможет генерировать до трех кадров, что значительно увеличит производительность, но пока доступно только для новых моделей.

В обновлении DLSS 3 также предусмотрены улучшения качества изображения и графики. Фриман поделился тестовыми результатами на своем аккаунте в X, где продемонстрировал, что при разрешении 4K частота кадров увеличилась с 124 до 137 FPS, что означает прирост на 10,4%. Кроме того, видеопамять, используемая в игре, снизилась с 9 ГБ до 8,6 ГБ, что может показаться незначительным, но в некоторых случаях это поможет избежать насыщения видеопамяти и сохранить высокие настройки графики.

Для пользователей, у которых объем видеопамяти превышает 12 ГБ, эти изменения могут быть менее заметны. Тем не менее, для владельцев видеокарт с меньшим объемом памяти обновление может стать важным шагом к улучшению игрового опыта.