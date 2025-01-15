Компания Oppo вскоре представит свои новые смарт-часы Watch X2, которые будут оснащены датчиком артериального давления.

Oppo готовится к запуску новых смарт-часов под названием Watch X2. Чжоу Ибао, менеджер по продукции компании, сообщил, что одной из главных особенностей этого устройства станет возможность контроля артериального давления. На представленной фотографии видно, что часы имеют круглый экран и две кнопки на правой стороне.

Запуск Watch X2 запланирован на февраль, одновременно с выходом Oppo Find N5, который обещают сделать самым тонким складным телефоном в мире. На фото устройства видно, что оно имеет необычный дизайн, но, вероятно, это лишь защитный кожух, скрывающий оригинальную конструкцию до официальной презентации.

Чжоу Ибао отметил, что функция мониторинга артериального давления может помочь пользователям выявить риски, связанные с гипертонией. Он подчеркнул важность контроля за питанием и образом жизни, так как высокое кровяное давление является одной из основных причин смертности во всем мире.

Интересно, что Watch X2 станет первым носимым устройством Oppo с такой функцией, хотя ее уже реализовала дочерняя компания OnePlus в своих часах Watch 2. Теперь Oppo присоединится к ряду других брендов, таких как Samsung и Garmin, которые предлагают аналогичные функции в своих продуктах.