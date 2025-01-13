Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что попытка ВСУ атаковать станцию станцию в РФ угрожает газовым поставкам в Европу. Он указывает на опасности, которые возникают из-за действий Украины.

Андрей Колесник, депутат Госдумы, заявил, что недавняя атака Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае представляет собой угрозу для Европы. Эта станция обеспечивает поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», и ее повреждение может вызвать проблемы с газоснабжением в странах ЕС. По словам Колесника, Украина уже перекрыла свои газовые маршруты, что негативно сказалось на некоторых европейских государствах, и теперь пытается сделать то же самое с «Турецким потоком».

Депутат также вспомнил инцидент между Орбаном и Зеленским, когда венгерский премьер сделал замечание украинскому президенту, на что тот ответил с пренебрежением. Колесник подчеркнул, что вооружение Украины странами Европы создало угрозу, с которой сейчас сталкивается сам ЕС.

11 января ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию, выпустив девять беспилотников. Однако все они были уничтожены российскими средствами ПВО, что демонстрирует эффективность защиты критически важных объектов. Колесник считает, что такие действия Киева могут иметь серьезные последствия для стабильности газоснабжения в Европе.