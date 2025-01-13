Ожидается, что новые устройства сохранят прежний дизайн, но предложат значительное улучшение производительности.

Apple готовит к выходу новые 11-дюймовые и 13-дюймовые модели iPad Air, которые, как сообщается, будут оснащены чипом M4. Этот процессор уже дебютировал в более дорогих моделях iPad Pro, и теперь его адаптация для iPad Air обещает улучшение производительности и энергоэффективности.

Несмотря на ожидания, изменения в дизайне не произойдут. Apple сохраняет прежнюю эстетику и размеры экранов, что может вызвать разочарование у некоторых поклонников. Однако учитывая, что обновление чипа является важным шагом, многие пользователи могут быть удовлетворены улучшениями в производительности. Ожидается, что новые модели поступят в продажу весной, и Apple, вероятно, сохранит прежние ценовые категории.