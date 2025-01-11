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Клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» начнутся в Китае к 2027 году
Шанхай представил амбициозный план по созданию интерфейсов «мозг-компьютер», который включает разработку более пяти продуктов к 2027 году. Этот проект нацелен на клинические испытания и внедрение технологий для помощи пациентам с различными неврологическими расстройствами.

Шанхай официально обнародовал свой «Шанхайский план действий по развитию промышленности в будущем интерфейсе мозг-компьютер». Этот документ, одобренный местными властями, определяет стратегию на ближайшие годы, вплоть до 2030 года. В рамках плана, город намерен продвигать более пяти продуктов интерфейса «мозг-компьютер», которые должны пройти клинические испытания к 2027 году.

Основной акцент сделан на полуинвазивные решения, которые могут стать первыми в Китае с клиническим применением. Эти технологии направлены на восстановление речевых и двигательных функций у пациентов с афазией и параличом. Параллельно планируется создание экосистемы для инноваций в области интерфейсов, что подразумевает поддержку более пяти независимых компаний с ключевыми технологиями.

К 2030 году Шанхай рассчитывает на полную клиническую реализацию продуктов интерфейса «мозг-компьютер», а также на создание глобального центра инноваций в этой области. В рамках плана предусмотрено, что ряд инвазивных и полуинвазивных решений уже находится на стадии регистрации как медицинское оборудование. Эти технологии помогут пациентам, страдающим от слепоты и паралича, частично восстановить утраченные функции.

План также включает ускорение коммерциализации интерфейсов, что предполагает активное сотрудничество инновационных организаций с медицинскими учреждениями. Это сотрудничество будет направлено на разработку решений для управления движением, синтеза речи и лечения неврологических заболеваний. Важным аспектом является развитие компонентов, таких как гибкие электроды и маломощные чипы, которые необходимы для сбора нейронных сигналов.

Кроме того, Шанхай создаст общую платформу для исследований и разработок, что позволит привлекать международные результаты в области интерфейсов. Параллельно планируется улучшение стандартов продукции и систем тестирования, что повысит качество и безопасность медицинских изделий.

Важным шагом станет создание отраслевого альянса для сотрудничества между различными участниками производственной цепочки. Это позволит наладить взаимодействие между научными учреждениями и бизнесом, что в итоге должно привести к более быстрому развитию технологий интерфейсов «мозг-компьютер».

#технологии #китай #медицина #шанхай #интерфейс мозг-компьютер #клинические испытания
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