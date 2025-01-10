Илон Маск рассматривает возможность введения платы в 8 долларов за регистрацию на платформе X и удаления дат публикаций из временной шкалы. Эти изменения могут значительно повлиять на использование платформы и вызвать обсуждение среди пользователей.

Илон Маск, владелец платформы X, предложил несколько значительных изменений, которые могут изменить функциональность сервиса. По информации издания Fortune, он обратился к сотрудникам с просьбой рассмотреть возможность удаления временных меток публикаций. Это предложение вызвало настороженность у некоторых работников, которые считают, что такое решение может усугубить проблему дезинформации на платформе.

Согласно источникам, изменения могут вступить в силу уже в феврале. Если предложение будет реализовано, пользователи смогут видеть дату создания сообщения только при нажатии на него, но не в основной ленте. Маск утверждает, что это улучшит пользовательский интерфейс, подчеркивая важность каждого элемента дизайна. Однако некоторые сотрудники выражают опасения, что отсутствие временных меток сделает платформу более запутанной и может способствовать распространению ложной информации.

Эти шаги станут одними из самых значительных с момента приобретения Twitter в конце 2022 года. После сделки Маск уволил более 75% персонала, включая специалистов по безопасности контента. В результате этого многие пользователи заметили изменения в модерации и правилах платформы. Введение платы за регистрацию также вызывает вопросы о том, как это скажется на численности пользователей и их взаимодействии с контентом.