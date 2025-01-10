AMD раскрыла причины, по которым не представила архитектуру RDNA 4 на CES 2025, заявив, что она заслуживает отдельного мероприятия. Компания планирует запустить новые модели по цене от 300 до 1000 долларов, что должно привлечь внимание к массовому рынку графических процессоров.

На выставке CES 2025 AMD не представила ожидаемую архитектуру RDNA 4, что вызвало у многих вопросы. Главный архитектор игровых решений компании Фрэнк Азор объяснил, что у команды не было времени для полноценного анонса. Они не хотели затмевать другие важные разработки, включая технологии, связанные с искусственным интеллектом.

Сложность ситуации заключается в том, что конкуренты, такие как NVIDIA, демонстрируют свои новинки на длительных мероприятиях. В отличие от этого, AMD предпочла отложить анонс RDNA 4 до отдельного события, чтобы уделить новому поколению графических процессоров должное внимание. Азор отметил, что предыдущие анонсы RDNA2 и RDNA3 также проводились на специальных мероприятиях, что подчеркивает важность подхода к новым продуктам.

По словам Азора, AMD планирует запустить модели RDNA 4 в ценовом диапазоне от 300 до 1000 долларов. Это должно помочь компании привлечь широкий круг потребителей, особенно в условиях растущей конкуренции на рынке. Например, модели RX 9070 будут сопоставимы с предыдущими Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE, что говорит о намерении AMD удерживать свои позиции в среднем сегменте.

Азор также упомянул, что AMD не спешит с анонсами, поскольку хочет дождаться реакции рынка на новые продукты. Интересно, что инсайдеры ранее утверждали, что серия RX 9070 может значительно изменить ситуацию на рынке графических процессоров. Это создает ожидания среди поклонников и аналитиков, которые с нетерпением ждут подробностей о возможных новшествах.