Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет остановить конфликт на Украине в течение шести месяцев. Он также отметил, что военное противостояние не началось бы, если бы он оставался президентом.

На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго Дональд Трамп поделился своими взглядами на ситуацию на Украине. Он выразил надежду на то, что конфликт удастся разрешить в течение полугода, если он вновь займет пост президента США.

Трамп заявил, что если бы он был у власти, то военное противостояние между Россией и Украиной не началось бы. Он обосновал свою позицию тем, что его подход к международной политике значительно отличается от действий действующего президента Джо Байдена. На вопрос журналистов о сроках окончания конфликта, Трамп ответил, что надеется на разрешение ситуации в течение шести месяцев.

Трамп также упомянул о готовности президента России Владимира Путина к диалогу. Тем не менее, он исключил возможность контактов до своей инаугурации, которая намечена на 20 января. Это создает определенные ожидания, так как многие наблюдатели интересуются, как будет развиваться ситуация после его возможного возвращения в Белый дом.

Трамп ранее утверждал, что сможет уладить конфликт за сутки, если его изберут. Это заявление вызвало скептицизм как в Москве, так и в Киеве. Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, охарактеризовал такие обещания как "преувеличение". В то же время Путин в конце декабря 2024 года подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом ранее согласованных стамбульских соглашений.

Согласно этим соглашениям, Украина должна была отказаться от членства в военных союзах, включая НАТО. Это положение вызывает много вопросов и обсуждений, так как многие эксперты считают, что подобные условия могут сильно осложнить переговорный процесс. Важно отметить, что ожидания Трампа о скором окончании конфликта могут не совпадать с реальностью, учитывая сложность ситуации и разные интересы сторон.