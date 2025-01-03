3 января в Шанхае состоялась презентация нового внедорожника Lynk & Co 900, который позиционируется как флагман бренда. Этот автомобиль, ранее известный под кодовым названием L946, стал самым крупным в линейке Lynk & Co. С его габаритами — 5240 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1810 мм в высоту — он предлагает достаточно пространства для комфортного передвижения шести человек.

Дизайн Lynk & Co 900 привлекает внимание своей элегантностью. Передняя часть автомобиля практически полностью закрыта, а воздухозаборник расположен внизу. Фары имеют схожий стиль с другими моделями компании, такими как 07 EM-P и 08 EM-P. Зеркала заднего вида установлены на кронштейнах, что создает эффект «плавающей крыши», а двери оборудованы скрытыми ручками. Важным элементом безопасности является наличие LiDAR, который помогает в управлении автомобилем.

Покупатели смогут выбрать из пяти цветов, каждый из которых отражает утренние часы. Lynk & Co 900 построен на платформе SPA Evo, специально разработанной для больших гибридных автомобилей. Эта платформа поддерживает различные функции, такие как рулевое управление задними колесами и интеллектуальные системы вождения.

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Подвеска внедорожника включает систему непрерывного управления демпфированием, которая адаптируется к дорожным условиям. Пневматическая подвеска может переключаться между двухкамерным и однокамерным режимами, что улучшает управление автомобилем в различных условиях.

Интерьер Lynk & Co 900 впечатляет большим 30-дюймовым экраном 6K, который выполняет функции информационно-развлекательной системы и экрана для пассажиров. Безрамочный экран позволяет использовать многоэкранный режим, что делает взаимодействие с системой более удобным. Также предусмотрена 12,66-дюймовая приборная панель для водителя и возможность установки проекционного дисплея с дополненной реальностью.

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В основе автомобиля лежат два чипа Qualcomm Snapdragon 8295, что обеспечивает высокую производительность системы. Центральная консоль предлагает два беспроводных зарядных устройства и множество отсеков для хранения, что делает использование автомобиля более удобным. Внутреннее пространство спроектировано так, чтобы обеспечить максимальный комфорт для всех пассажиров. Сиденья второго ряда имеют длинные направляющие для регулировки, а третий ряд предлагает возможность изменения угла наклона спинок.

Объем багажника составляет 300 литров, что достаточно для хранения багажа на длительные поездки. Есть скрытое место для хранения под полом, а задняя дверь имеет разъемную конструкцию, что добавляет функциональности.

Что касается силовых агрегатов, Lynk & Co 900 предлагает три варианта PHEV. Базовая версия использует 1.5T двигатель и электродвигатель мощностью 160 кВт на передней оси, а также 230 кВт на задней. Общая мощность системы составляет 530 кВт. Более мощные версии используют 2.0T двигатели и могут достигать общей мощности до 630 кВт. Максимальная скорость достигает 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды.

Интеллектуальная система вождения реализуется с помощью чипов Nvidia Orin X или Thor, что позволяет внедорожнику выполнять различные маневры, такие как вальсовый разворот и режим краба. Lynk & Co 900 обещает стать не только мощным, но и технологически продвинутым автомобилем, который будет доступен на рынке в следующем году.