Китайская компания Lingkong Tianxing Technology успешно протестировала новый прямоточный реактивный двигатель JinDou400. Испытания показали впечатляющие результаты, включая скорость 4 Маха на высоте почти 20 километров.

Китайская компания Lingkong Tianxing Technology завершила успешные испытания своего нового прямоточного реактивного двигателя JinDou400, также известного как JinDouyun. Этот двигатель, достигший скорости 4 Маха на высоте 19 812 метров, значительно превзошел характеристики коммерческих пассажирских самолетов.

Двигатель JinDou400 использует инновационную технологию детонационного сгорания, что отличает его от традиционных прямоточных двигателей. В то время как последние полагаются на устойчивое горение, JinDou400 создает контролируемые взрывы в камере сгорания, что позволяет ему производить большую тягу и быть более эффективным. Это особенно актуально на высоких скоростях, где традиционные методы теряют эффективность.

Размеры двигателя остаются неофициальными, но предполагается, что его длина составляет около 3 метров, а диаметр — около 0,3 метра. JinDou400 способен генерировать тягу в 882 фунта-силы (400 кгс), что является заметным достижением для устройства такого размера.

Преимущества прямоточных двигателей включают их компактность и легкость, что упрощает производство. Однако они неэффективны на низких скоростях, что часто требует комбинирования с турбореактивными двигателями для дозвукового полета.

Сверхзвуковой самолет Yunxing, который будет оснащен двигателем JinDou400 для полета со скоростью 4 Маха в 2027 году



