Ожидаемая цена новой модели Tesla Model Q может составить 30 000 долларов, но есть и другие факторы, которые могут повлиять на этот прогноз.

В последние дни в новостях обсуждают потенциальное назначение Илона Маска на пост спикера Палаты представителей США. Сенатор Рэнд Пол опубликовал пост, в котором призвал к этому шагу.

Однако эксперты, такие как Гэри Блэк, выражают сомнения. Они считают, что такое назначение негативно скажется на Tesla, поскольку Маску придется тратить много времени на политическую деятельность в Вашингтоне. Это может отвлечь его от управления компанией и привести к необходимости сократить свои акции, что негативно отразится на их стоимости.

Ситуация усугубляется тем, что новая администрация Трампа может не поддерживать электромобили. Например, Трамп уже заявил о намерении отменить федеральную налоговую льготу на электромобили в размере 7500 долларов. Эта мера может не только повлиять на продажи Tesla, но и затруднить выход на рынок новой модели — Model Q. Аналитики предполагают, что, если налоговые льготы будут отменены, цена Model Q может составить 37 490 долларов вместо ожидаемых 30 000.

Тем не менее, на Уолл-стрит есть мнение, что отмена налоговой льготы может в конечном итоге укрепить позиции Tesla, уничтожив конкурентов. Однако это не поможет компании представить Model Q по более низкой цене, что может снизить ее привлекательность для покупателей. Трой Теслайк, один из наиболее точных аналитиков Tesla, предсказывает, что годовые поставки останутся на уровне 1,8 миллиона единиц в 2025 году, несмотря на эти изменения.

В то же время Tesla сталкивается с проблемами имиджа в Европе и растущей конкуренцией со стороны китайских производителей. Маск продолжает делать акцент на автономных технологиях и разработке робота Optimus, что, по его мнению, определяет будущее компании. Последняя версия программного обеспечения для автономного вождения FSD v13.2 уже демонстрирует впечатляющие результаты, приближаясь к показателям конкурентов, таких как Waymo.

Фактически на данный момент, будущее Tesla остается неопределенным. Политические изменения и внутренние проблемы компании могут оказать значительное влияние на ее развитие в ближайшие годы.