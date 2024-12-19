Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 77% из-за теплой погоды и замедленного отбора. "Газпром" продолжает подавать газ через Украину, обеспечивая стабильные объемы транзита.

Стало известно, что в последние дни запасы газа в подземных хранилищах Европы заметно уменьшились. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения составляет 77%, что ниже среднемноголетних показателей.

Европейские страны начали медленно отбирать газ из подземных хранилищ, что связано с аномально теплой погодой. С начала отопительного сезона, который стартовал 29 октября, из хранилищ было выбрано более 21,5 миллиарда кубометров газа. На 17 декабря объем отбора составил 475 миллионов кубометров, в то время как закачка достигла лишь 28 миллионов кубометров.

"Газпром" продолжает транзит газа через Украину, подавая 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию "Суджа". Заявка на станцию "Сохрановка" была отклонена. Средняя цена газа на бирже Европы колебалась около $440 за тысячу кубометров, при этом в декабре наблюдается снижение цен по сравнению с ноябрем.

Сейчас запасы газа в ПХГ составляют 85,6 миллиарда кубометров, что на 3,06 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Тем не менее, рекордные поступления сжиженного природного газа (СПГ) и высокая загрузка мощностей регазификации дают надежду на стабильное обеспечение энергией в зимний период.