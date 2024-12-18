Это меняет представления о их рационе. Ученые из Университета Висконсина и Калифорнийского университета в Дэвисе документировали это поведение в региональном парке Брионес.

Калифорнийские белки, известные своей привычкой запасать орехи и семена, оказались более гибкими в своем рационе, чем считалось ранее. Исследование, проведенное в 2024 году учеными из Университета Висконсина и Калифорнийского университета в Дэвисе, зафиксировало случаи охоты этих зверьков на полевок, что стало первым документированным примером их хищного поведения.

Проект, который длился 12 лет, проходил в региональном парке Брионес в округе Контра-Коста. Ученые наблюдали 74 взаимодействия сусликов с полевками и выяснили, что в 42% случаев белки активно охотились на этих мелких грызунов. Ведущий автор исследования, Дженнифер Э. Смит, отметила, что это открытие шокировало даже самых опытных исследователей.

Некоторые наблюдения были настолько удивительными, что даже Соня Уайлд, соавтор проекта, не могла поверить своим глазам, когда студенты принесли видео с пойманными сусликами. После просмотра материала, она подтвердила, что хищное поведение действительно имеет место. С этого момента охота сусликов стала обычным явлением в их наблюдениях.

Пик активности белок пришелся на первые две недели июля, когда численность полевок резко возросла.

Гибкость в поведении зверьков может быть важным фактором их выживания в условиях, изменяющихся из-за человеческой деятельности. Смит добавила, что многие виды млекопитающих, включая сусликов, являются оппортунистами, способными адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это открытие подчеркивает, насколько важно наблюдать за поведением животных в их естественной среде, поскольку новые технологии могут дополнить, но не заменить прямые наблюдения.

Исследователи продолжают изучать, насколько распространено хищное поведение среди белок и как оно влияет на экосистему. Вопросы о том, передается ли это поведение от родителей к потомству и как оно меняет экологические процессы, остаются открытыми.