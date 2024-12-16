В интернете появилось видео, на котором зафиксирован мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус. Местные жители описали взрыв как сравнимый с землетрясением.

Недавний авиаудар израильских сил по сирийскому региону Тартус вызвал широкий резонанс. Очевидцы запечатлели момент удара на видео, где виден огненный шар и характерное грибовидное облако.

Согласно сообщениям, удар пришелся по территории цементного завода, расположенного на окраине Тартуса. В этом районе находились склады с боеприпасами и сирийская ПВО. Местные жители, наблюдавшие за взрывом, отметили, что его мощность была сопоставима с землетрясением.

По информации военных корреспондентов, удар, вероятно, был нанесен самолетами F-16I Sufa израильских ВВС. В результате атаки были уничтожены боекомплекты оперативно-тактических ракет "Точка-У" и арсеналы 300-мм реактивных снарядов для систем "Смерч".

Ситуация в Сирии остается напряженной. После изменения власти в стране Израиль усилил военное присутствие в буферной зоне на границе. Регулярные удары по складам и базам сирийской армии стали частью стратегии израильских военных, направленной на ограничение военной мощи противника.

Видеозапись, сделанная местными жителями, дает возможность увидеть последствия этого удара.



