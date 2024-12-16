Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Киева в Курской области как преступление против народа России. Он подчеркнул необходимость расследования и наказания виновных в этих событиях.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент Владимир Путин осудил действия украинских властей, назвав их «курской авантюрой». Это заявление стало частью более широкой дискуссии о безопасности и защите гражданского населения.

Путин отметил, что эксперты, как российские, так и международные, рассматривают происходящее в Курской области как авантюру. Он указал на отсутствие логики в действиях Киева в приграничных регионах, подчеркивая, что это не просто ошибка, а серьезное преступление. Президент акцентировал внимание на страданиях мирных жителей, которые оказываются в центре конфликтов.

Глава государства также заявил, что Вооруженные силы России должны обеспечить защиту своей территории и вытеснить ВСУ. Важной задачей он назвал фиксацию всех преступлений, особенно тех, что направлены против гражданского населения. Путин призвал специальные службы к активным действиям, чтобы найти и наказать тех, кто несет ответственность за эти деяния. Он подчеркнул, что такая работа важна для восстановления справедливости и защиты интересов России.