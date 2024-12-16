Правительство Индонезии предоставляет значительные налоговые льготы для производителей электромобилей. BYD, GAC Eon и Citroen получат нулевую импортную пошлину и другие преимущества.

Индонезийские власти объявили о новых мерах поддержки для производителей электромобилей. Министр по координации экономики Аирлангга Хартарто сообщил, что с 2024 года три компании — BYD, GAC Eon и Citroen — смогут воспользоваться нулевой импортной пошлиной и 15% налогом на добавленную стоимость на предметы роскоши. Эти инициативы направлены на развитие местного производства.

Министр промышленности Агус Гумиван Картасасмита отметил, что компании должны построить производственные мощности на территории страны. Это решение поможет создать новые рабочие места и улучшить экономическую ситуацию в регионе. Индонезийские производители гибридных автомобилей также могут получить налоговые льготы, если зарегистрируют свои бренды.

BYD уже запустила три электрические модели в начале года и завершила строительство завода, который начнет работать в 2026 году. Это подчеркивает растущий интерес к электромобилям в Юго-Восточной Азии.