Сотрудники Google обсуждают возможные увольнения в январе 2024 года, вызванные новыми целями компании. Внутренние сообщения указывают на ужесточение критериев для увольнений, что вызывает беспокойство среди работников.

В последние дни сотрудники Google начали активно обсуждать слухи о возможных увольнениях в январе 2025 года. Эти опасения возникли после сообщений на онлайн-форуме Team Blind, где пользователи утверждают, что компания увеличила процент целевых увольнений для сотрудников с низкой производительностью. Ранее этот показатель составлял 8%, а теперь его повысили до 10%. Это решение вызывает недовольство и тревогу среди работников, которые опасаются потерять свои рабочие места.

Согласно информации из форума, менеджеры Google ужесточили критерии для увольнений, несмотря на то, что производительность команды, в частности инженеров, возросла. Один из сотрудников отметил, что в среднем каждый инженер вносит около 500 изменений в код за год, что делает выявление неэффективных работников легче, чем раньше. Однако простая низкая производительность может не стать единственной причиной для увольнения. В некоторых случаях факторы, такие как работа над неподходящими проектами или негативное внимание со стороны руководства, могут также привести к потере рабочего места.

Ситуация в Google стала более напряженной на фоне общих проблем в технологической отрасли. Компании, такие как Microsoft, также сталкиваются с трудностями, пытаясь соответствовать требованиям фондового рынка. Alphabet, материнская компания Google, отчитывалась о своих доходах за третий квартал, где финансовый директор Анат Ашкенази упомянула о необходимости оптимизации затрат. Это заявление совпало с ростом расходов на приобретение трафика, которые составили 13,72 миллиарда долларов, что выше ожиданий аналитиков.

Внутренние обсуждения также затрагивают общие тенденции в сфере увольнений. Например, сотрудники Google Cloud сообщили, что целевой процент увольнений в их подразделении составляет 6%. В других компаниях, таких как Amazon и Capital One, этот показатель колебался от 6% до 15%. Такие данные показывают, что проблемы с увольнениями не являются уникальными для Google.

На общем собрании в ноябре сотрудники выразили свои опасения по поводу сокращений. Вице-президент Google по подбору персонала Брайан Онг подтвердил, что компания нанимает меньше сотрудников, чем в предыдущие годы. В условиях растущей неопределенности и конкуренции на рынке труда, многие работники чувствуют себя неуверенно.

Несмотря на скептицизм, многие сотрудники продолжают обсуждать информацию, появляющуюся в интернете.

Приводим скриншот поста на форуме Team Blind, в котором утверждается, что Google начнет увольнять сотрудников в январе: