Американские астрономы использовали космический телескоп «Хаббл» для исследования ультрадиффузной галактики VCC 615. Результаты наблюдений предоставляют новые данные о системе шаровых скоплений, что может помочь в понимании эволюции галактик.

Астрономы из США, работающие с космическим телескопом «Хаббл», провели исследование ультрадиффузной галактики VCC 615, расположенной на окраине скопления Девы и находящейся на расстоянии около 57,7 миллионов световых лет от Земли. Эта галактика привлекает внимание благодаря своему необычному строению и размерам: её радиус составляет около 7300 световых лет, а масса — примерно 73 миллиона солнечных масс.

Исследование, возглавляемое Дж. Кристофером Михосом из Университета Кейс Вестерн Резерв, сосредоточилось на системе шаровых скоплений (ШС) этой галактики. Шаровые скопления представляют собой плотные группы звезд, которые вращаются вокруг галактик. Они служат ценными объектами для изучения истории формирования звезд и эволюции галактик.

Используя усовершенствованную камеру для обзоров (ACS), команда смогла создать детальную выборку кандидатов в шаровые скопления, отсекая фоновое освещение, которое могло бы исказить результаты. В результате астрономы идентифицировали 22 кандидата в шаровые скопления, находящиеся в пределах 1,5 радиуса полусвета от центра VCC 615.

Интересно, что шесть из этих кандидатов пока остаются неразрешенными, в то время как для других 16 определены радиусы, варьирующиеся от 6,5 до 55,4 световых лет. Это открытие указывает на высокую плотность шаровых скоплений в VCC 615, что может свидетельствовать о большом отношении массы к светимости для этой галактики.

Кроме того, исследование показало, что общая масса VCC 615 может достигать от 90 до 160 миллиардов солнечных масс. Идентифицированное компактное ядро галактики отличается от популяции шаровых скоплений, что может указывать на его возможное отделение в будущем и образование новой ультракомпактной карликовой галактики.