Космический телескоп Хаббл провел детальное наблюдение квазара 3C 273 и выявил необычные структуры в его окрестностях. Эти открытия предоставляют новые данные о сверхмассивных черных дырах и их взаимодействиях с окружающим материалом.

Космический телескоп Хаббл осуществил наблюдение квазара 3C 273, одного из ближайших к Земле объектов такого типа. Это исследование стало важным шагом в понимании структуры и динамики областей вокруг сверхмассивных черных дыр. В ходе наблюдений астрономы обнаружили необычные особенности, которые могут пролить свет на процессы, происходящие в этих экстремальных условиях.

Квазары представляют собой яркие центры активных галактик, питающиеся материалом, который падает в сверхмассивные черные дыры. 3C 273 выделяется своей яркостью: если бы он находился ближе к Земле, его свет сопоставим с солнечным. Однако наблюдение такого объекта всегда связано с трудностями из-за его интенсивного света. Для этого Хаббл использовал спектрограф, который блокировал яркий свет центра квазара, позволяя увидеть окружающие структуры.

Бин Рен, астроном из Обсерватории Лазурного берега (Франция), отметил, что команда обнаружила несколько интересных объектов вокруг черной дыры. Среди них были сгустки различного размера и загадочная структура в форме буквы L, находящаяся на расстоянии 16 000 световых лет от черной дыры. Эти объекты могут быть небольшими галактиками, которые подают газ и пыль в черную дыру, обеспечивая ее энергией.

Интересно, что не все сверхмассивные черные дыры ведут активную жизнь. Например, Стрелец А*, находящийся в центре нашей галактики, не является квазаром, так как окружен недостаточным количеством материи. Это похоже на человека, который сидит на диете, состоящей из одного зернышка риса за миллион лет.

Процессы, происходящие вокруг активных черных дыр, включают образование аккреционных дисков, где гравитация создает приливные силы, нагревая материал и заставляя его светиться. Часть этого материала выбрасывается в виде астрофизических струй, которые могут простираться на сотни световых лет, создавая мощное излучение.

Новые наблюдения Хаббла дали возможность команде астрономов исследовать струю длиной 300 000 световых лет, вырывающуюся из 3C 273. Сравнив новые изображения с архивными, команда заметила, что струя движется быстрее на больших расстояниях от черной дыры. Это открытие подтверждает сложность взаимодействий между черными дырами и окружающим их материалом.

Рен подчеркивает, что Хаббл предоставляет уникальную возможность для изучения таких объектов. В будущем исследование 3C 273 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба может раскрыть еще больше тайн, связанных с квазарами и их окружением.