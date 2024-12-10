Компании CATL и Stellantis анонсировали совместное предприятие, которое займется строительством завода по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов в Сарагосе. Инвестиции в проект составят 4,1 млрд евро, а запуск намечен на конец 2026 года.

Стало известно о планах Stellantis и CATL по созданию нового завода в Сарагосе, который будет специализироваться на производстве LFP-аккумуляторов. Этот проект имеет важное значение для обеих компаний, стремящихся укрепить свои позиции на европейском рынке электромобилей.

Завод, который должен начать работу к концу 2026 года, будет способен производить до 50 ГВт-ч аккумуляторов. Объем производства будет зависеть от рыночной ситуации и поддержки со стороны местных властей и ЕС. Проект реализуется на паритетных условиях, и его строительство будет проходить поэтапно.

Фокус будет сделан на создании доступных и надежных аккумуляторов для автомобилей сегментов B и C, включая легковые машины и кроссоверы. Это предприятие основано на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в ноябре 2023 года, который предполагает локализацию производства элементов и модулей аккумуляторов в Европе.

Дополнительно, в 2023 году Stellantis приобрела 20% акций китайского стартапа Leapmotor, что подчеркивает ее стремление расширить ассортимент электромобилей на мировом рынке. Эти шаги демонстрируют активные усилия компаний в области устойчивого производства аккумуляторов.