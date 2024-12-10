Xiaomi анонсировала свой первый кроссовер под названием YU7, который поступит в продажу летом 2025 года. Автомобиль станет конкурентом популярной модели Tesla Model Y.

Xiaomi показала свой первый кроссовер YU7, который выйдет на рынок в июне или июле 2025 года. Этот автомобиль должен составить конкуренцию Tesla Model Y и привлечь внимание покупателей.

Xiaomi анонсировала кроссовер YU7, который стал первым в линейке внедорожников компании. По информации издания CarNewsChina, автомобиль уже получил подтверждение от Министерства промышленности Китая, что является важным шагом перед его выходом на рынок. Официальные изображения показывают, что новинка сохранила некоторые черты, присущие седану SU7, уже известному потребителям.

Производство YU7 будет налажено на заводе в Пекине. Длина автомобиля составляет 4999 мм, ширина — 1996 мм, а высота — 1600 мм. Колесная база достигает 3000 мм, а снаряженная масса составляет 2405 кг. Кроссовер оснащен двумя электромоторами: передний имеет мощность 220 кВт, задний — 288 кВт, что в сумме дает 508 кВт (681 л.с.). Максимальная скорость YU7 составляет 253 км/ч.





Энергия для работы электромобиля будет поступать от литиевой батареи NMC, производимой компанией CATL, но ее емкость пока не раскрыта. После успешного запуска электроседана SU7, который уже завоевал популярность на рынке, Xiaomi нацелена на высокие объемы продаж новых моделей.

Цена YU7, по предварительным данным, будет варьироваться от 250 000 до 350 000 юаней (от $34 до $48 тысяч), что делает его прямым конкурентом Tesla Model Y, стартовая цена которой в Китае составляет 249 900 юаней (около 3,38 млн руб.).

Как видим, Xiaomi продолжает развивать свое присутствие в сегменте электромобилей, стремясь занять свою нишу на рынке.