Астрономы выяснили, что столкновения галактик в ранней Вселенной могли привести к образованию гигантских звездных систем. Команда ученых из Великобритании совершила прорыв в понимании процессов формирования галактик.

Недавнее исследование, проведенное командой из Университета Саутгемптона (Англия), проливает свет на происхождение гигантских галактик, которые выглядят как футбольные мячи по сравнению с нашей спиральной Млечной Путью. Астрономы обнаружили, что столкновения древних дисковых галактик, произошедшие от восьми до двенадцати миллиардов лет назад, привели к образованию огромных потоков холодного газа. Этот газ стал топливом для формирования триллионов новых звезд.

Команда использовала Atacama Large Millimeter Array (ALMA), крупнейший астрономический проект, состоящий из 66 радиоантенн в Чили. С помощью ALMA исследователи собрали данные о более чем ста далеких галактиках, находящихся в процессе интенсивного звездообразования. Это дало возможность изучить распределение света от ярких объектов, что ранее было трудно осуществить.

Цин-Хуа Тань, руководитель группы, отметил, что полученные результаты представляют собой первое реальное доказательство формирования сфероидов в ходе активного звездообразования. Эти галактики развиваются стремительно: газ засасывается в их центры, питая черные дыры и вызывая вспышки звезд. Скорость звездообразования в таких системах может быть в 10–100 раз выше, чем в нашем Млечном Пути.

В дальнейшем команда планирует объединить свои данные с результатами наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба и спутника Euclid. Это позволит создать более полное представление о ранних галактиках и углубить понимание эволюции Вселенной.