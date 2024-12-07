Jikrypton Motors отметила важное событие: с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль — минивэн JiKr MIX. Для достижения этой вехи компании понадобилось всего 37 месяцев, что подчеркивает динамичное развитие производства.

С конвейера Jikrypton Motors сошел 400-тысячный автомобиль — минивэн JiKr MIX, ставший символом стремительного роста компании. Для достижения этой отметки потребовалось всего 37 месяцев, что вызывает уважение к данному производителю. JiKr MIX, представленный в пяти цветах, отличается раздвижными дверями и современными габаритами: длина составляет 4688 мм, ширина — 1995 мм, а высота — 1755 мм.

Минивэн работает на высоковольтной платформе с напряжением 800 В, что позволяет ему развивать мощность до 310 кВт и крутящий момент 440 Н·м. С аккумулятором BRIC второго поколения, JiKr MIX может проехать до 550 км, а версия с аккумулятором Kirin — до 702 км.

На церемонии, посвященной этому событию, присутствовали гуманоидопобные роботы UBTECH, что подчеркивает инновационный подход компании. В этом контексте также стоит отметить стратегическое сотрудничество Youbi Technology с Geely и Tianqi, направленное на внедрение человекоподобных роботов в производство автомобилей. Данное сотрудничество предполагает развитие новых возможностей для автоматизации и повышения эффективности в автомобильной индустрии.

Посмотреть видео, демонстрирующее празднование данного события сотрудниками компании, можно на сайте weibo.com.