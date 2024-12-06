TSMC сообщила о успешных результатах пробного производства 2-нм техпроцесса, что создает положительные ожидания перед массовым производством в 2025 году. Компания активно готовит свои мощности для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, включая Apple.

Компания TSMC, один из ведущих производителей полупроводников, достигла значительных успехов в пробном производстве 2-нм техпроцесса. По информации тайваньской газеты Economic Daily, результаты оказались лучше, чем ожидали эксперты. TSMC планирует перейти к массовому производству своих 2-нм чипов в 2025 году, что должно соответствовать тем же этапам, что и переход на 3-нм техпроцесс.

Старший вице-президент TSMC Чжан Сяоцян отметил, что развитие 2-нм процесса идет «очень плавно». Важно, что компания уже начала подготовку производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса. Председатель TSMC Лю Дэин выразил удивление высоким интересом к 2-нм технологиям, подчеркнув, что не ожидал такого ажиотажа.

Среди заказчиков первой партии 2-нм чипов выделяется Apple, которая активно заключает контракты. Другие компании также проявляют интерес, особенно стартапы в области искусственного интеллекта, стремящиеся обеспечить свои потребности в производительности.

TSMC планирует начать массовое производство на новом заводе в Гаосюне, который будет использовать технологии, находящиеся на стадии пробного производства. В отрасли ожидают, что 2-нм техпроцесс охватит восемь этапов и восемь заводов, включая новые мощности в Чжуке и Нанке.

В следующем году TSMC собирается инвестировать в расширение своих мощностей, что может привести к рекорду капиталовложений. В 2025 году компания, по прогнозам, потратит от 34 до 38 миллиардов долларов. Эти инвестиции помогут TSMC не только поддерживать текущие объемы производства, но и соответствовать растущему спросу на высокопроизводительные чипы.