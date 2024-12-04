Южнокорейские законодатели инициируют процесс импичмента президента Юн Сок Ёля после его спорного объявления о военном положении. Это решение вызвало резкое противостояние с парламентом и общественными протестами.

Южная Корея оказалась на грани политического кризиса после неожиданного объявления президента Юн Сок Ёля о введении военного положения. Это решение, принятое во вторник вечером, вызвало бурные протесты и споры в парламенте. Спустя всего несколько часов после объявления, президент отменил свое решение, что привело к еще большему недовольству среди законодателей и граждан.

Военное положение, как заявил Юн, должно было защитить страну от антигосударственных сил, связанных с Северной Кореей. Однако его слова не подкреплялись конкретными примерами угроз, что вызвало недовольство оппозиции. Главная оппозиционная партия, Демократическая партия, немедленно потребовала отставки президента или его импичмента, заявив, что такие действия подрывают основы демократии.

Ситуация накалилась, когда вооруженные силы попытались взять под контроль здание Национальной ассамблеи. Парламентарии, защищая свои права, использовали огнетушители против солдат, что лишь подчеркивало хаос. Вскоре парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения, несмотря на попытки властей его сохранить.

После отмены военного положения протестующие у здания парламента радовались, скандируя «Мы победили!». Однако финансовые рынки отреагировали на события негативно: акции упали на 1,3%, а курс воны достиг двухлетнего минимума. Аналитики отмечают, что такая нестабильность может повредить экономике, которая и без того испытывает трудности (о падении акций Samsung подробнее вы можете прочесть здесь).

Представитель президента утверждает, что все действия были законными и соответствовали конституции, однако общественное мнение разделилось. Многие считают, что президентский указ был слишком жестким и не соответствовал ситуации. Дэнни Рассел, вице-президент аналитического центра Asia Society Policy Institute, отметил, что Юн мог «выстрелить себе в ногу», приняв такое решение.

СМИ сообщают, что наблюдается рост спроса на товары первой необходимости, такие как консервы и бутилированная вода, что свидетельствует о нарастающем беспокойстве. Политическая ситуация в стране остается напряженной, и дальнейшие события могут оказать серьезное влияние на будущее Южной Кореи.