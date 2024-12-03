Компания World Labs представила уникальную технологию, позволяющую создавать трехмерные миры из одного изображения. Пользователи могут исследовать эти миры в реальном времени, управляя углами обзора и эффектами камеры.

Недавно компания World Labs, основанная Ли Фейфэй, представила инновационную систему, которая может генерировать трехмерные миры из одного изображения. Это событие стало важным шагом в области пространственного интеллекта, позволяя пользователям не просто просматривать, а активно взаимодействовать с созданными сценами.

Технология предлагает интерактивный опыт, где каждый пользователь может перемещать камеру, исследуя мир с разных ракурсов. Простота управления делает это занятие доступным: достаточно использовать клавиши W/A/S/D или мышь для навигации. Визуализация происходит в режиме реального времени, что создает эффект присутствия, будто вы смотрите через виртуальную камеру.

Одной из ключевых особенностей является возможность управлять эффектами камеры. Например, пользователи могут применять малую глубину резкости, сосредотачиваясь на определенных объектах, или использовать эффект зума, который изменяет фон, сохраняя при этом размер объектов в кадре. Этот метод, известный как "скользящий зум", стал популярным благодаря работам Альфреда Хичкока.

В отличие от большинства существующих генеративных моделей, которые предсказывают пиксели, новая система World Labs фокусируется на создании целых 3D-сцен. Это позволяет сохранять непрерывность мира: сцена не изменяется, когда вы меняете угол обзора. Такой подход соответствует основным законам трехмерной геометрии, что добавляет реалистичности созданным мирам.

Ли Фейфэй, профессор Стэнфордского университета, отметила, что взаимодействие с 3D-сценами, созданными на основе фотографий или текстов, сложно передать словами. В своем блоге она поделилась результатами работы, подчеркнув, что это лишь начало пути к пространственному интеллекту.

Преимущества системы очевидны. Во-первых, созданные миры остаются неизменными, что позволяет пользователю возвращаться к ним в любое время. Во-вторых, управление в реальном времени открывает новые горизонты для исследования. Наконец, соблюдение геометрических правил делает взаимодействие с миром более интуитивным и естественным.

World Labs активно работает над улучшением качества своих миров. В планах компании — расширение функционала для разработчиков видеоигр и киностудий, а также создание инструментов для художников и дизайнеров. За короткое время компания достигла оценки в 1 миллиард долларов, что свидетельствует о высоком интересе к ее продуктам.

Сейчас пользователи могут попробовать демоверсии, доступные на официальном сайте World Labs. Это дает возможность оценить потенциал технологии и ее применение в различных областях, от развлечений до образования.

В будущем компания намерена продолжать развивать свои идеи, стремясь сделать взаимодействие с 3D-миром еще более увлекательным и доступным. Разработка таких технологий открывает новые возможности для креативных профессий и может изменить подход к созданию визуального контента.