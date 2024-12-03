В Польше накопились рекордные запасы непроданного угля, достигнув более 5,8 миллиона тонн. Угледобывающая отрасль страны сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, убытки составили более 9 миллиардов злотых.

Ситуация на угольном рынке Польши вызывает у местных властей серьезные опасения. Непроданные запасы угля достигли рекордных уровней, что свидетельствует о проблемах в отрасли и снижении спроса на этот ресурс.

По данным агентства развития промышленности Польши, на конец октября 2024 года в стране накопилось более 5,8 миллиона тонн непроданного угля. Это стало результатом добычи 4,17 миллиона тонн в этом месяце, из которых удалось продать лишь 3,8 миллиона тонн. Таким образом, 317 тысяч тонн остались без покупателей.

С начала года ситуация ухудшилась: в апреле запасы непроданного угля составляли 5,15 миллиона тонн, а к июлю увеличились до 5,6 миллиона тонн. Убытки угольной отрасли за первые девять месяцев 2024 года превысили 9,2 миллиарда злотых, что эквивалентно около 2,3 миллиарда долларов.

В 17 угольных шахтах страны было добыто более 32 миллионов тонн угля, и сейчас в отрасли трудятся 71,3 тысячи человек. Растущие запасы непроданного угля подчеркивают необходимость пересмотра стратегии угледобычи, либо поиска новых рынков сбыта.